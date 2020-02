Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme rebondissement pour l’avenir d’Aubameyang ?

Publié le 6 février 2020 à 9h30 par T.M.

Dans l’optique de remplacer Luis Suarez, le FC Barcelone apprécie particulièrement Piere-Emerick Aubameyang. Et durant l’été, les Blaugrana pourraient avoir une réelle carte à jouer avec le buteur d’Arsenal.

Cet hiver, le FC Barcelone n’a finalement pas recruté d’attaquant pour pallier la blessure de Luis Suarez. Une priorité qui va toutefois revenir sur la table durant l’été. En Catalogne, le successeur de Pistolero est recherché et la question est de savoir qui sera l’heureux élu. Alors que le profil de Lautaro Martinez (Inter Milan) serait très apprécié, c’est également le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé durant ce mois de janvier, le buteur d’Arsenal était la priorité du Barça au poste d’attaquant. Alors que les Gunners ont retenu Aubameyang cet hiver, cela pourrait ne pas être le cas durant l’été.

Arsenal prêt à faire le ménage ?