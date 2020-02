Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar au cœur d’une opération légendaire avec Lionel Messi ?

Publié le 6 février 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 6 février 2020 à 8h22

Alors que l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone pourrait finalement s’assombrir, le PSG semble faire partie des prétendants crédibles dans ce dossier. D’autant que Neymar aimerait beaucoup retrouver son compère argentin…

« Nous allons essayer de bien le faire et je pense qu'avec Leo, nous parviendrons à un accord. Il sait que le Barça en a besoin », confiait dernièrement Eric Abidal, le secrétaire technique du FC Barcelone, sur l’avenir de Lionel Messi. Le dirigeant catalan affiche donc son souhait de prolonger au plus vite La Pulga , mais ce dossier pourrait connaître quelques complications. En effet, les derniers échanges par médias interposés entre Messi et Abidal semblent révéler un vrai froid entre les deux hommes, et le PSG pourrait profiter de cette confusion au Barça pour réaliser un énorme coup.

Neymar pourrait pousser pour Messi au PSG