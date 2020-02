Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce nouvel énorme appel du pied lancé à Neymar !

Publié le 6 février 2020 à 3h15 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Neymar a une nouvelle fois fait l'objet d'un appel du pied d'Eric Abidal.

Depuis l'été dernier, le feuilleton Neymar ne s'est jamais réellement refermé. Il faut dire que lors du précédent mercato estival, le numéro 10 du PSG a tout fait pour rejoindre le FC Barcelone. En vain, les deux clubs n'ayant jamais trouvé d'accord. Toutefois, depuis la fin du mercato, dès qu'un dirigeant du Barça accorde une interview ou s'exprime publiquement, il n'échappe pas à une question sur Neymar. Et c'est encore le cas pour Eric Abidal, directeur sportif catalan, qui ouvre la porte au Brésilien.

Abidal parle encore de Neymar