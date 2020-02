Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’appel de Neymar en direction de Mbappe…

Publié le 6 février 2020 à 1h10 par La rédaction

Interrogé par la FIFA, Neymar a envoyé une véritable déclaration d’amour à Kylian Mbappe. Peut-être loin d’être anodin. Analyse…

A l’occasion d’un entretien accordé à la FIFA , Neymar a tenu des propos extrêmement élogieux à l’égard de son partenaire d’attaque, Kylian Mbappe : « Kylian est un phénomène. Il pourrait devenir l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Jouer avec lui est un immense honneur. Nous nous comprenons parfaitement sur et hors du terrain. Je l'adore ».

Un appel pour poursuivre le duo à Paris ?

Dans le contexte incertain entourant l’avenir de Kylian Mbappe, que l’on dit de plus en plus désireux de rejoindre le Real Madrid, et qui repousse en tout cas pour l’instant toute prolongation à Paris, cette déclaration d’amour de Neymar à Mbappe pourrait se comprendre comme un appel du pied du Brésilien en direction du Français. Là où l’été dernier, Mbappe demandait à Neymar de ne pas quitter le PSG, le Brésilien pourrait bien lui envoyer le même appel, d’autant que lui n’arrête pas de donner des gages sur son envie de s’investir à long terme à Paris… Leonardo pourrait bien trouver un allié de taille dans le combat qu’il mène pour convaincre Mbappe de prolonger