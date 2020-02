Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cuisance justifie son choix de snober Leonardo !

Publié le 5 février 2020 à 23h15 par T.M.

Alors que Leonardo voulait Michaël Cuisance durant le dernier mercato estival, le Français a finalement rejoint le Bayern Munich. Un choix qu’il a justifié.

A 20 ans, Michaël Cuisance peut aujourd’hui se vanter d’être un joueur du Bayern Munich, bien qu’il n’ait pas énormément de temps de jeu depuis le début de saison. Arrivé durant l’été en provenance du Borussia Mönchengladbach, le Français doit donc faire encore son trou en Bavière, mais il semble avoir mûrement réfléchi son choix, lui qui avait pourtant d’autres options. Durant l’été, Le 10 Sport vous avait notamment révélé que Leonardo était très intéressé à l’idée d’attirer Cuisance au PSG. Toutefois, le Bayern Munich avait su finalement convaincre le milieu de terrain.

« C’était un rêve »