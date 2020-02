Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grande annonce de cette piste offensive de Puel !

Publié le 5 février 2020 à 21h15 par J.-G.D.

Supervisé par l’ASSE à deux reprises cette saison d’après Le 10 Sport, Alfredo Morelos, attaquant des Glasgow Rangers, estime que Liverpool a forcément un œil sur lui.

Le 10 Sport vous dévoilait récemment les approches de l’ASSE pour Alfredo Morelos. Comme indiqué par nos soins en exclusivité, en novembre dernier, les Verts ont observé l’avant-centre des Glasgow Rangers lors de deux rencontres d’Europa League, face aux Young Boys de Berne (2-1) puis contre le FC Porto (1-1). Maire gare à la concurrence du FC Séville. Les Andalous semblaient bien sur les traces de l'international colombien pendant le mercato hivernal. Et Morelos fait un point précis sur avenir en Écosse. Interrogé par Radio Caracol , le protégé de Steven Gerrard affirme que la direction de Liverpool se penche sur son profil.

« Je pense que Liverpool est au courant »