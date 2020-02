Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une menace claire pour Abidal à cause de Messi ?

Publié le 5 février 2020 à 19h30 par J.-G.D.

Désireux de s’entretenir avec Éric Abidal, suite à un certain malaise avec Lionel Messi, Josep Maria Bartomeu pourrait se séparer de son secrétaire technique.

Un certain malaise s’est installé entre Éric Abidal et Lionel Messi. Après avoir critiqué les joueurs lors d’une question de Sport sur le récent départ d’Ernesto Valverde, le secrétaire technique du FC Barcelone avait reçu une réponse sans équivoque de l’international argentin : « Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies ». Les tensions seraient donc palpables entre le dirigeant du Barça et son ancien coéquipier. Et l'avenir d'Abidal pourrait s'inscrire loin de la Catalogne...

Le licenciement d’Abidal sur la table ?