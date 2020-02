Mercato - Barcelone : Abidal envoie un message clair à Arsenal pour Aubameyang !

Foot - Mercato - Barcelone

Secrétaire technique du FC Barcelone en eaux troubles depuis ses déclarations mardi soir, Éric Abidal a profité d’une interview accordée à Sport pour évoquer le dossier Pierre-Emerick Aubameyang.

Comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 28 janvier dernier, le FC Barcelone souhaitait tenter un coup au cours des dernières heures du mercato hivernal en proposant à Arsenal un prêt avec option d’achat obligatoire. Finalement, le Gabonais n’a pas quitté les Gunners et finira au moins la saison à Londres, étant lié au club jusqu’en juin 2021. Ayant eu des propos accusateurs lors de son interview à Sport mardi envers les joueurs du FC Barcelone qui auraient joué un rôle phare selon lui dans le limogeage d’Ernesto Valverde, Éric Abidal figurerait sur la sellette d’après la presse espagnole. Mais au cours de cette interview, le secrétaire technique du FC Barcelone a parlé du feuilleton Aubameyang en ne fermant pas la porte à son arrivée l’été prochain.

« Aubameyang ? Je le connais bien. Il a un profil qui a de la profondeur et de la variété. Il est important, et avec son équipe il est décisif. C’est bien d’amener ce profil de joueur qui peut en plus être sur le marché et peut vous apporter son aide. Nous verrons ce qui se passera » . a confié Eric Abidal lors de l’entretien avec Sport . Reste à savoir ce qu’il adviendra d’Éric Abidal et quelle tournure prendra le dossier Aubameyang.

Barca sporting director Eric Abidal speaking to SPORT about Auba:“I know him. He has a profile that has depth. He is important, and in his team he is decisive. It is good to bring this profile of player who can be in the market and can help you. We’ll see what will happen.” pic.twitter.com/98ubVdkpO9