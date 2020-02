Mercato - Real Madrid : Zidane saurait à quoi s’en tenir pour cette star de Guardiola !

Foot - Mercato - Real Madrid

En quête de renforts offensifs pour apporter un plus à l’effectif de Zinedine Zidane, le Real Madrid songerait à Leroy Sané. Cependant, le Bayern Munich aurait l’avantage dans ce dossier, disposant de la préférence du joueur de Manchester City. Des négociations seraient d’ailleurs déjà programmées entre les deux clubs.

Certes, le mercato hivernal vient tout juste de fermer ses portes. Cependant, les dirigeants des clubs seraient déjà tournés vers la session estivale des transferts. Ce serait le cas du Real Madrid. En plus de Reinier Jesus qui est déjà officiellement un joueur de la Casa Blanca (il évolue avec la Castilla jusqu’à la fin de la saison), Zinedine Zidane aimerait pouvoir compter sur un élément offensif supplémentaire en marge du prochain exercice. Leroy Sané serait un profil suivi par les dirigeants merengue.

Néanmoins, le Real Madrid ne serait pas bien placé dans la course à la signature de Leroy Sané que mènerait le Bayern Munich. Journaliste pour Sport BILD, Christian Falk a publié l’information suivante sur son compte Twitter . Selon lui, l’ailier de Manchester City n’aurait d’yeux que pour le club bavarois et aurait fait connaître sa volonté au champion d’Allemagne. Le Bayern Munich prévoirait d’ouvrir les négociations avec Manchester City en avril prochain grâce à la filière Lian Sports . Le Real Madrid pourrait donc être amené à aller voir ailleurs…

Our Story: Negotiations for a transfer from Leroy Sané (24) to @FCBayern and @ManCity are only possible with LIAN SPORTS from April. Background: the notice period of his former agent Beckham. But: Sané told Bayern that he still wants to come to Munich @SPORTBILD @altobelli13