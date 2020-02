Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un indésirable de Puel se livre sans détour sur son départ !

Publié le 5 février 2020 à 19h15 par G.d.S.S.

En manque de temps de jeu cette saison avec l’ASSE, Harold Moukoudi a finalement opté pour un prêté à Middlesbrough. Et le défenseur des Verts a confié qu’il avait été très courtisé.

Recruté gratuitement par l’ASSE en provenance du Havre l’été dernier, Harold Moukoudi (22 ans) a déjà quitté les Verts ! Alors qu’il n’entrait pas dans les plans de Claude Puel, le défenseur central a finalement été prêté sans option d’achat au club anglais de Middlesbrough. Interrogé sur le site officiel de sa nouvelle équipe, Moukoudi a évoqué son nouveau challenge et précise qu’il ne manquait pas de propositions au moment de quitter l’ASSE cet hiver.

« Beaucoup de clubs me voulaient »