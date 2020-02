Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Claude Puel en conflit avec une grande figure du vestiaire ?

Publié le 5 février 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Depuis l’arrivée de Claude Puel sur le banc de l’ASSE, Stéphane Ruffier peine à retrouver son meilleur niveau. Et pour cause, les relations entre les deux hommes seraient relativement fraiches…

Du haut de ses 33 ans, et alors qu’il porte le maillot de l’ASSE depuis bientôt neuf années, Stéphane Ruffier fait partie des meubles chez les Verts. Et alors qu’il était l’un des joueurs les plus performants du club stéphanois ces dernières saisons, Ruffier semble avoir perdu de sa superbe depuis l’arrivée de Claude Puel. Et pour cause, ses rapports avec l’entraîneur de l’ASSE ne seraient pas des meilleurs.

Ruffier aurait du mal avec la méthode Puel