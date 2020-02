Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Pierre Ménès affiche de gros doutes pour Claude Puel !

Publié le 4 février 2020 à 4h00 par A.M.

Invité à commenter les récents résultats de l'ASSE, Pierre Ménès reconnaît qu'il commence à avoir de gros doutes concernant le travail de Claude Puel.

Arrivé sur le banc de l'AS Saint-Etienne au mois d'octobre afin de prendre la succession de Ghislain Printant, Claude Puel a rapidement trouvé ses marques en remportant notamment le derby contre l'OL (1-0) avant d'enchaîner cinq matches sans défaites en Ligue 1. Toutefois, depuis le début de l'année, les Verts alternent le bon et le moins et viennent de connaître une très lourde défaite à Metz (1-3). Quinzième du Championnat, l'ASSE marque le pas et Pierre Ménès commence à s'inquiéter.

«J’ai du mal à lire la ligne directrice de Puel»