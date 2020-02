Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce fracassante sur un grand espoir de Zidane !

Publié le 6 février 2020 à 0h30 par G.d.S.S.

Prêté par le Real Madrid depuis deux ans du côté du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi enchaine les bonnes prestations. Et le club allemand envisage d’ailleurs de le recruter définitivement lors du prochain mercato…

« Je ne sais pas ce qui se passera en juin, nous parlerons de tout cela plus tard (…) Je rêve toujours de jouer en équipe première du Real Madrid, cela a toujours été mon rêve de jouer avec les meilleurs joueurs au monde », confiait récemment Achraf Hakimi (21 ans), affichant donc son souhait de retourner au Real Madrid l’été prochain alors que le latéral droit marocain brille en prêt au Borussia Dortmund depuis 2018. D’ailleurs, le club allemand entend bien poursuivre cette collaboration…

« Nous aimerions le garder »