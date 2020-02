Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un champion du monde visé pour oublier Dembélé ?

Publié le 5 février 2020 à 23h30 par B.C.

À la recherche d’un attaquant pour pallier l’absence sur blessure d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone aurait envisagé un retour de David Villa, qui avait pourtant annoncé vouloir prendre sa retraite en novembre dernier.

Après Luis Suarez, c’est au tour d’Ousmane Dembélé d’être écarté des terrains pour plusieurs mois. Victime d’une nouvelle blessure en début de semaine, l’international français ne devrait pas refouler les pelouses de Liga cette saison et pourrait se faire opérer dans les prochains jours. Un énorme coup dur pour le FC Barcelone, qui doit désormais composer avec Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ansu Fati en attaque. Le club culé pourrait cependant trouver un joker médical pour pallier l’absence sur blessure du Français, et un nom surprenant aurait figuré sur la short-list du Barça.

Le Barça aurait pensé à… David Villa !