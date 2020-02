Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal saurait à quoi s’en tenir pour son avenir !

Publié le 5 février 2020 à 21h30 par J.-G.D.

Président du Barça, Josep Maria Bartomeu n’aurait pas l’intention de se séparer d’Éric Abidal, malgré la polémique entre le secrétaire technique du club et Lionel Messi.

La longue interview d’Éric Abidal à Sport fait parler. Le secrétaire technique du FC Barcelone en avait profité pour évoquer le récent départ d’Ernesto Valverde, en pointant du doigt les joueurs : « Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup ». Et la réaction de Lionel Messi, star du Barça, ne s’est pas fait attendre : « Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies ». Il n’en fallait pas plus pour créer une polémique entre le Tricolore et la star du Barça. Et si Abidal était finalement limogé par le Barça ? Josep Maria Bartomeu aurait déjà un plan pour Abidal.

Bartomeu exclurait un départ d'Abidal