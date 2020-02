Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un plan XXL élaboré pour le transfert de Pogba ?

Publié le 6 février 2020 à 7h30 par G.d.S.S.

En plus du Real Madrid, la Juventus envisagerait sérieusement de recruter Paul Pogba lors du prochain mercato estival. Et le club bianconero aurait un plan pour rapatrier le milieu de terrain français de Manchester United…

Depuis l’été dernier, Paul Pogba envisagerait de quitter Manchester United pour aller se relancer dans un autre club, et deux prétendants ne cessent d’être annoncés sur les rangs pour l’international français : le Real Madrid et la Juventus. Et en attendant de savoir laquelle de ces deux destinations aura finalement la préférence de Pogba, la Juve tenterait de mettre toutes les chances de son côté.

La Juve ne lâcherait pas Pogba