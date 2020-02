Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar ne croit plus à un retour à Barcelone

Publié le 6 février 2020 à 7h10 par La rédaction

A l’occasion de son dîner d’anniversaire, Neymar a donné des gages de son implication totale avec le PSG. Elle n’est probablement pas le fruit du hasard. Analyse.

Opéré depuis plusieurs mois, le rapprochement entre le Paris Saint-Germain et Neymar se confirme chaque jour un peu plus. Tant sur le terrain qu’en dehors, le crack brésilien donne des gages de son envie de s’investir sur le long terme avec le PSG. Dimanche soir, à l’occasion de sa soirée d’anniversaire, il en a donné un nouveau. Selon l’Equipe, Neymar a « pour la première fois » expliqué dans son discours à ses amis qu’il se sentait « pleinement heureux à Paris » et qu’il comptait donner son maximum pour « tout gagner cette année ».

La capacité financière du Barça…

Ce rapprochement de plus en plus fort avec le PSG tient probablement sa source dans un fait précis : Neymar ne croit plus en la capacité du FC Barcelone de financer son retour. En conséquence, il a choisi de s’investir pour gagner avec le PSG, d’autant qu’il sent qu’il existe l’équipe pour parvenir au sommet.