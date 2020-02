Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi Messi est vraiment partant possible

Publié le 6 février 2020 à 6h10 par La rédaction

Plus le temps passe, plus on mesure l’ampleur du malaise Messi à Barcelone. Et à quel point son départ est possible. Analyse.

Depuis l’été, et malgré les discours officiels rassurants des uns et des autres, les faits sont là : Messi n’a toujours pas accepté de discuter d’une prolongation de contrat alors que son bail prend fin en juin 2021, ce qui fait que le club catalan est désormais en grand danger. A fortiori avec la clause de départ dont bénéficie le joueur en fin de saison. Le fait que Messi n’ait pas encore accepté une véritable négociation aujourd’hui témoigne qu’il envisage réellement de partir.

Messi trahi par la présidence du Barça ?