Mercato - PSG : Neymar à l’origine d’une guerre au Barça entre Messi et Bartomeu ?

L’été dernier, Neymar souhaitait quitter le PSG pour retrouver le FC Barcelone. Un retour vu d’un très bon œil par Lionel Messi, qui a finalement vu arriver Antoine Griezmann. Un retournement de situation que n’aurait pas digéré la star argentine…

Deux ans après son arrivée au PSG, Neymar a fait des pieds et des mains pour retourner au FC Barcelone, sans succès. Un feuilleton qui a animé le dernier mercato estival, et Lionel Messi n’y serait pas pour rien. En effet, l’Argentin aurait fait pression auprès de sa direction pour voir son ami faire son grand retour du côté du Camp Nou. Finalement, c’est Antoine Griezmann qui est venu renforcer le secteur offensif du Barça, un transfert qui a compliqué les affaires du club catalan pour l’arrivée de Neymar, puisque le PSG n’a pas souhaité brader son attaquant brésilien. Et plusieurs mois après, la pilule ne serait toujours pas passée auprès de Lionel Messi.

Messi en veut à Bartomeu pour Neymar

Alors que le FC Barcelone fait face à une crise en interne ces dernières heures suite aux déclarations d’Éric Abidal qui n’ont pas été du goût de Lionel Messi, Quim Domènech a apporté plus d’informations sur le malaise existant entre le sextuple Ballon d’Or et sa direction. Selon le journaliste du Chiringuito , Lionel Messi serait également en colère contre Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, pour avoir fait venir Antoine Griezmann en Catalogne alors que l’Argentin avait demandé le retour de Neymar. Les problèmes au sein du club culé ne seraient donc pas nouveaux…