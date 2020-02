Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce de Maxwell sur le recrutement à venir du PSG !

5 février 2020

En marge de l’ouverture d’une académie du PSG à Miami, Maxwell, désormais ambassadeur du club de la capitale, a lâché une confidence sur le recrutement parisien.

Alors que du mouvement été attendu cet hiver, le PSG n’a finalement rien changé durant ce mois de janvier. En revanche, la tendance pourrait bien être différente durant l’été puisque Leonardo devra notamment gérer les cas Neymar et Kylian Mbappé notamment. Cela pourrait donc bouger au sein de l’effectif de Thomas Tuchel et de nouvelles têtes pourraient également s’installer dans la capitale. Et concernant les prochaines recrues du PSG, Maxwell a d’ailleurs fait une confidence.

Des recrues en provenance des Etats-Unis ?