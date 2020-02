Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace XXL pour Leonardo dans ce dossier à 50M€ ?

Publié le 5 février 2020 à 21h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a des vues sur Sandro Tonali depuis l’été dernier, c’est désormais le Milan AC qui se mêlerait au dossier et envisagerait de recruter le jeune milieu de terrain de Brescia.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Sandro Tonali (19 ans) devrait être l’une des grandes attractions du prochain mercato estival. Le jeune milieu de terrain italien de Brescia intéresserait beaucoup Leonardo depuis son retour au PSG l’été dernier, mais le directeur sportif du club de la capitale n’est pas seul sur le coup. D’ailleurs, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Tonali considère davantage un avenir à la Juventus ou à l’Inter plutôt qu’au PSG. Et cela tombe bien, un autre cador étranger serait en course dans ce dossier…

Le Milan AC en course pour Tonali ?