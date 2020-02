Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À quel prix faut-il vendre Kylian Mbappé ?

Publié le 5 février 2020 à 8h00 par A.M.

Au cœur des rumeurs de transfert depuis son altercation avec Thomas Tuchel, Kylian Mbappé serait plus que jamais sur le départ. Mais pour quel montant le PSG doit-il accepter de vendre sa star ?

L’avenir de Kylian Mbappé risque de faire encore plus parler dans les prochaines semaines. Objectif prioritaire du Real Madrid, le Champion du monde, dont le contrat au PSG prend fin en juin 2022, est l’objet de tous les fantasmes en Espagne. Et son récent accrochage avec Thomas Tuchel a relancé les rumeurs de départ. Frustré de sortir lors de la victoire contre le MHSC (5-0), Kylian Mbappé s’est entretenu vigoureusement avec son entraîneur sous les yeux du public. Mais en cas de départ, le Real Madrid devra y mettre le prix.

Mbappé, futur joueur le plus cher de l’histoire ?