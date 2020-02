Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande révélation sur une piste chaude d'Abidal !

Publié le 5 février 2020 à 18h30 par A.M.

Objectif prioritaire du FC Barcelone afin de compenser la blessure d'Ousmane Dembélé, Angel Rodriguez a récemment refusé de quitter Getafe comme le révèle le président du club.

Dans les prochaines heures, le FC Barcelone devrait s'activer pour renforcer son secteur offensif. Autorisé à recruter un joueur évoluant en Espagne ou libre de tout contrat, le Barça est bien décidé à compenser la blessure d'Ousmane Dembélé qui devrait être absent jusqu'à la fin de la saison. Dans cette optique, la grande priorité se nomme Angel Rodriguez (32 ans) qui réalise une belle saison avec Getafe. Auteur de neuf buts en Liga en 19 apparitions, l'attaquant espagnol dispose même d'une clause libératoire avoisinant les 10M€ ce qui en fait le profil idéal aux yeux du club blaugrana .

«Angel a eu des offres et il s'y est toujours opposé»