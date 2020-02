Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : La confidence de Cristiano Ronaldo sur son avenir !

5 février 2020

Cristiano Ronaldo fête ses 35 ans ce mercredi. À cette occasion, le Portugais s’est confié sur son avenir, qu’il imagine encore long au plus haut niveau.

Infatigable, Cristiano Ronaldo est dans une grande forme à la Juventus actuellement. Alors qu’il fête ses 35 ans ce mercredi, le Portugais marque but sur but et vient d’enchaîner 9 matchs avec au minimum une réalisation. Ronaldo en est d'ailleurs actuellement à 19 buts en 19 matchs en Serie A avec la Vieille Dame. Et Cristiano Ronaldo compte bien continuer à marquer l’histoire du sport, comme il l’a expliqué à Marca .

« Je pense que je peux jouer en toute sécurité jusqu'à 40 ans »