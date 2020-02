Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Setién sur un dossier brûlant !

Publié le 5 février 2020 à 14h00 par Th.B.

La blessure d’Ousmane Dembélé semble forcer le FC Barcelone à recruter un nouvel élément offensif, mais Quique Setién a tenu à remettre les pendules à l’heure concernant le recrutement d’un attaquant.

Lundi, Ousmane Dembélé quittait le centre d’entraînement du FC Barcelone, ayant ressenti une gêne musculaire. Mardi, le verdict tombait. Dans un communiqué, le club blaugrana évoquait une rupture totale du biceps fémoral pour le champion du monde tricolore. Ainsi, Dembélé pourrait être écarté des terrains pour le reste de la saison, de quoi mettre en danger ses chances de participation à l’Euro avec l’Équipe de France. Ayant prêté Carles Pérez et Abel Ruiz, le Barça ne peut plus compter que sur Antoine Griezmann, Lionel Messi et Ansu Fati. Le FC Barcelone est dans la possibilité de faire signer un joker médical si l’absence de Dembélé s’avérait être supérieure à 5 mois. Une chose dont n’est pas encore sûr Quique Setién qui a appelé au calme concernant le recrutement d’un nouvel attaquant.

« Le recrutement d’un attaquant ? Ce sont des choses en suspens… »