Mercato - Barcelone : Le Barça a trouvé le remplaçant d’Ousmane Dembélé !

Publié le 5 février 2020 à 13h00 par T.M.

Avec la nouvelle blessure d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone pourrait attirer un nouvel attaquant. Et le club catalan aurait trouvé l’heureux élu.

A peine de retour de blessure, Ousmane Dembélé a rechuté. En effet, ce mardi, le FC Barcelone a annoncé que le Français souffrait d’une rupture complète du biceps fémoral. Un coup dur pour le club catalan qui n’a pas recruté d’attaquant durant ce mois de janvier. De quoi donner certains maux de tête à Quique Setien, mais le Barça pourrait rapidement réagir. En effet, les Blaugrana auraient tranché concernant le joueur qui viendra pallier cette blessure de Dembélé.

Un renfort à 9M€