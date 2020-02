Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce choix qu’Abidal va longtemps regretter…

Publié le 5 février 2020 à 3h15 par La rédaction

Cet hiver, le FC Barcelone a fait le choix de ne pas se renforcer et même de laisser partir plusieurs jeunes talents offensifs. Un risque qui pourrait coûter cher aux Catalans.

Cet hiver, le FC Barcelone a été moins actif que prévu. En effet, malgré la blessure de Luis Suarez, absent jusqu'au mois d'avril, le Barça a décidé de ne pas recruter d'attaquant cet hiver, se concentrant sur les ventes. Dans cette optique, Jean-Clair Todibo, Carles Pérez, Carles Aleña, Abel Ruiz et Moussa Wagué sont partis. Et aujourd'hui, les Catalans pourraient bien le regretter...

Le Barça pourrait regretter d'avoir vendu des attaquants