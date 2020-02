Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les explications d'Abidal pour ce renfort à 31M€ !

Publié le 5 février 2020 à 13h30 par La rédaction

Recruté contre 31M€ en provenance de Braga, Francisco Trincão rejoindra Barcelone à l’issue de la saison en cours. Eric Abidal, secrétaire technique du Barça, a dû justifier les raisons d’un prix si élevé pour un joueur de 20 ans.

Le FC Barcelone est un spécialiste du recrutement de jeunes pépites. Et le club catalan n’a pas manqué à ses habitudes cet hiver en recrutant le très prometteur ailier de Braga Francisco Trincão (20 ans) contre 31M€. Si le Portugais ne rejoindra Barcelone que l’été prochain, sa venue pose déjà question en Catalogne. Surtout que la priorité à Barcelone semble être de trouver un avant-centre de premier plan et que le club dispose de fonds limités pour recruter. Eric Abidal, le secrétaire technique du Barça, a donc dû justifier le prix de Trincão.

« Si le joueur reste ici pendant 10 ans, 31 millions, ça ne sera pas beaucoup d'argent »