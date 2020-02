Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Éric Abidal lâche ses vérités sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 5 février 2020 à 9h00 par La rédaction

Éric Abidal a confirmé dans un entretien pour Sport que le contrat de Leo Messi était un des sujets qui sera traité incessamment sous peu.

Éric Abidal, le directeur sportif du FC Barcelone, s’est entretenu avec le média Sport pour évoquer l’avenir de sa légende Lionel Messi. L’objectif est évidemment de prolonger le contrat de Messi qui se termine en juillet 2021. La Pulga a très bien débuté sa 16ème saison au FC Barcelone en marquant à 14 reprises et en délivrant 8 passes décisives en 17 apparitions en Liga.

«Le Barça a besoin de Leo»