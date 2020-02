Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros rebondissement pour le «nouveau Cristiano Ronaldo» ? La réponse !

Publié le 5 février 2020 à 4h15 par A.M.

Suite à la blessure d’Ousmane Dembélé, qui s’ajoute à celle de Luis Suarez, le FC Barcelone envisage de recruter un renfort offensif. Mais ce ne sera pas Francisco Trincao. Explications.

Le FC Barcelone se retrouve dans une situation bien délicate. Après avoir échoué à recruter un avant-centre durant le mercato d’hiver, les Catalans ont vu Ousmane Dembélé se blesser. Le Français sera absent jusqu’à la fin de la saison tandis que Luis Suarez ne devrait pas être disponible avant le mois d’avril. Par conséquent, Quique Setién ne peut compter que sur trois attaquants : Lionel Messi, Ansu Fati et Antoine Griezmann. Une situation qui pourrait pousser les Catalans à recruter un nouveau joueur offensif.

Le Barça n'anticipera pas l'arrivée de Trincao