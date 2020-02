Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces attaquants qui pourraient faire oublier Dembélé !

Publié le 5 février 2020 à 3h45 par A.M.

Blessé jusqu'à la fin de la saison, Ousmane Dembélé pourrait pousser le FC Barcelone à recruter un nouveau joueur offensif. Et les joueurs disponibles sont peu nombreux. Tour d'horizon.

Ousmane Dembélé est maudit. Alors que son retour à la compétition semblait imminent, l'ailier français s'est gravement blessé et souffre d’une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite qui devrait l'écarter des terrains jusqu'à la fin de la saison. Par conséquent, le FC Barcelone, déjà privé de Luis Suarez jusqu'en avril, pourrait être contraint de recruter un attaquant dans les prochains jours comme le règlement de la Liga l'y autorise, sous certaines conditions. Ainsi, le Barça ne pourra recruter qu'un joueur qui évolue en Espagne ou qui est libre. Et cette éventuelle recrue ne pourra pas être alignée en Ligue des Champions.

Plusieurs joueurs disponibles pour le Barça ?

Dans cette optique, peu de joueurs répondent à ses critères. Cristhian Stuani (33 ans, Girona), déjà annoncé dans le viseur du Barça par le passé, fait partie des pistes, mais son club joue la montée en Liga et refusera probablement de céder l'actuel meilleur buteur de la deuxième division espagnole. Willian José (28 ans) est remplaçant à la Real Sociedad mais sera cher, tandis que Carlos Bacca (33 ans) voit son horizon s'obscurcir à Villarreal avec l'arrivée de Paco Alcacer. Les deux attaquants de Valence, Rodrigo Moreno (28 ans) et Kevin Gameiro (32 ans), font également partie des joueurs éligibles et disponibles. Enfin, Jaime Mata (31 ans, Getafe) et Loren Moron (26 ans, Betis Séville) pourraient aussi faire l'objet d'une approche.