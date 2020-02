Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prix légendaire fixé par Al-Khelaïfi pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 février 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé serait toujours l’une des grandes priorités du Real Madrid. Mais pour boucler cette opération d’envergure, la direction parisienne attendrait pas moins de 500M€.

« Mbappé vers le Real Madrid après notre accrochage ? Je ne peux pas croire que Kylian envisage de se servir de cela pour quitter le club cet été », confiait Thomas Tuchel lundi en conférence de presse, réfutant donc l’idée d’un départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid malgré son récent accrochage avec le jeune attaquant du PSG. Pourtant, en coulisses, le club merengue ferait le forcing pour recruter Mbappé, mais la direction du PSG devrait se montrer très dure en affaire dans ce dossier.

Mbappé, c’est 500M€ ?