Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clash Tuchel-Mbappé embêterait le Real Madrid…

Publié le 4 février 2020 à 18h15 par T.M.

Suite à l’accrochage entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé, les rumeurs d’une arrivée de l’attaquant du PSG au Real Madrid sont reparties de plus belle. Si cela fait forcément plaisir aux fans madrilènes, la direction merengue n’aurait pas le même avis…

Ça chauffe à nouveau entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé. Comme il avait déjà pu le faire par le passé, l’attaquant a de nouveau fait part de son mécontentement au moment d’être remplacé face à Montpellier. Et cette fois, l’explication entre les deux hommes forts du PSG a été plus virulente qu’auparavant. Des images qui ne sont pas passées inaperçues, notamment en Espagne. En effet, de l’autre côté des Pyrénées, on ne s’est pas privé d’en rajouter une couche et lier à nouveau Mbappé au Real Madrid.

Une position pas appréciée ?