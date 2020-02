Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le «nouveau Cristiano Ronaldo» au Barça ? La réponse !

Publié le 2 février 2020 à 21h00 par H.G.

Alors que certains n’hésitent pas à comparer Francisco Trincão à Cristiano Ronaldo, son ancien entraîneur a tenu à calmer le jeu autour de son ancien protégé.

Le FC Barcelone a fait un nouveau deal à la Frenkie De Jong cet hiver. En effet, contre 31M€, le club catalan s’est attaché cet hiver les services de Francisco Trincão, qui arrivera l’été prochain en provenance de Braga. L’ailier portugais est vu comme l’un des grands espoirs du football portugais et viendra donc renforcer l’attaque du Barça en ayant de grandes attentes placées en lui, certains n’hésitant pas à le surnommer le « nouveau Ronaldo ». Un surnom qu’apprécie peu Ricardo Sa Pinto, l’ancien entraîneur de Braga et de Francisco Trincão. En effet, ce dernier considère que son ancienne pépite a encore beaucoup de choses à apprendre avant de pouvoir prétendre à un tel statut.

« Il ne faut pas lui mettre la pression »