Mercato - Barcelone : L'OGC Nice dévoile les dessous de l'arrivée de cette pépite du Barça

Publié le 2 février 2020 à 19h30 par La rédaction

Alors que Moussa Wagué est arrivée dans les toutes dernières heures du mercato à l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère est revenu sur les coulisses de ce transfert.

Le président de Nice Jean-Pierre Rivère l’explique régulièrement : ce n’est pas parce que l'OGC Nice a désormais les moyens qu’il faut dépenser sans compter. Et c’est précisément le point financier qui bloquait dans le cas du transfert de Moussa Wagué vers l’OGC Nice. Manifestement, le président des Aiglons a eu raison de se montrer ferme puisque le Barça a finalement accepté dans les dernières heures du mercato ses conditions pour le transfert de Moussa Wagué. Pour rappel, le latéral droit sénégalais a rejoint l’OGC Nice en provenance du Barça sous forme de prêt avec une option d’achat de 10M€.

« Le dernier jour, ils nous appellent et ils ont dit ok. Mais sinon, on ne le fait pas »