«C’est signé», Mbappé va retrouver le PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le litige opposant le PSG à Kylian Mbappé n'est pas encore arrangé. Ce mercredi, la commission supérieure de la FFF a jugé irrecevable l'appel du joueur français. Aujourd'hui au Real Madrid, il réclame près de 55M€ à son équipe. Dans son combat, il peut compter sur le soutien de l'UNFP, le syndicat des joueurs.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le lien n’est pas encore complément coupé. Parce que le joueur du Real Madrid réclame toujours ses 55M€ de salaires et primes impayés. Ce mercredi, nouveau rebondissement dans ce litige qui dure depuis la fin de la saison dernière. La commission supérieure de la FFF a jugé « irrecevable » l’appel de Mbappé. Une décision loin d’être surprenante puisque la Fédération souhaite être tenue à l’écart de ce dossier.

Le clan Mbappé sort du silence

Mais pour l’entourage de Kylian Mbappé, cette décision est difficile à comprendre. « Je me demande ce qui peut pousser une Ligue et une Fédération à renoncer à ce point à leur pouvoir et à leur devoir » a réagi Delphine Verheyden, l’avocate du champion du monde 2018.

Mbappé et le PSG vont se retrouver devant le juge ?

En plus de celui de son entourage, Mbappé peut compter sur le soutien de l’UNFP, le syndicat du joueur. Dans la foulée de la décision, l’association a publié un communiqué dans lequel elle n’hésite pas à tacler le PSG. « Un contrat, en France, ça se respecte. Ce magnifique rétropédalage de la LFP, ajouté à la dernière décision de la FFF de ne rien décider du tout, laissent donc au club parisien le temps d'attendre que la justice civile qu'il a saisie se prononce dans quelques années en faveur du... joueur. C'est une évidence, c'est une certitude, c'est écrit, c'est signé » peut-on lire. C'est donc devant le conseil des prud'hommes que les deux parties pourraient se retrouver dans les prochains mois.