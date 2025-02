Zidane - PSG : «Vous avez de l’oseille…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans les années 90, Canal + était propriétaire du PSG et avait donc les moyens d’attirer de grandes stars pour composer l’effectif du club de la capitale. Daniel Riolo rappelle d’ailleurs qu’il était notamment question de la signature de Zinedine Zidane, mais les propriétaires ont finalement refusé cette piste pour une raison assez surprenante.

Bien avant le rachat du PSG par le Qatar en 2011 et le recrutement des très nombreuses stars qui s’en sont suivis, le groupe Canal + possédait le club francilien, dans les années 1990. Une époque durant laquelle le PSG pourrait donc logiquement nourrir de grandes ambitions européennes avec des moyens financiers conséquents. Et Zinedine Zidane a même bien failli débarquer…

« Le PSG a l’oseille, on leur propose Zidane »

Dans l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué le sujet jeudi soir : « Le PSG était en position dominante et avait peur qu’on lui dise vous êtes en conflit d’intérêt parce que vous avez l’oseille et vous diffusez. En 1995, le PSG a l’oseille et on leur propose Dugarry, Zidane, Lizarazu et ils disent on prend pas on va trop écraser la Ligue 1 », indique l’éditorialiste.

Ronaldo également envisagé

Et Zidane n’a pas été la seule star mondiale à être passée proche du PSG : « Ronaldo ? R9 ? Denisot il fait non non, sinon on tue le championnat il y a plus de produit. Ils l’ont fait pour pas tuer le championnat », poursuit Riolo.