PSG : Le Qatar remballe tout, c'est terminé !

Thomas Bourseau

Les propriétaires qataris du PSG, contrairement à ce qui a une nouvelle fois circulé dans la presse la semaine dernière, ne comptent pas retirer leurs investissements en France. Bien au contraire, ils ont l'ambition de devenir propriétaires du stade du Paris Saint-Germain. Et pour ce faire, un déménagement du Parc des princes vers Ris-Orangis prendrait de plus en plus d'ampleur.

Faute d'un terrain d'entente trouvé avec Anne Hidalgo et la Mairie de Paris concernant la propriété du Parc des princes, Nasser Al-Khelaïfi a pris la décision de quitter la capitale. Le président du PSG, ainsi que ses supérieurs qataris, refuse de payer pour des rénovations d'un stade dont il en est seulement le locataire. En novembre dernier, sur les ondes de RMC, Al-Khelaïfi confirmait le départ du club du Parc dans les années à venir.

«Le seul dossier qui répond à leur ambition, c’est celui de Ris-Orangis»

Mais pour aller où ? L'option Ris-Orangis, commune située dans le départ de l'Essonne en région parisienne, est plus que d'actualité. Le dossier de candidature de la ville spécifie que la globalité du site de l'éventuel futur stade du PSG représente 97 hectares pour une enceinte capable d'accueillir entre 60 000 et 90 000 spectateurs. Natif de Ris-Orangis, Daniel Riolo a confirmé la tendance. « Aujourd’hui, les autres dossiers ont du retard, tout simplement parce que les Qataris sont pressés, et le seul dossier qui répond à leur ambition — que ça se fasse vite, d’ici 2030 —, c’est celui de Ris-Orangis ».

«Il y avait déjà un projet de stade de rugby là-bas»

« Ils ont de l’avance parce qu’il y a quelques années, il y avait déjà un projet de stade de rugby là-bas ». a conclu l'éditorialiste de RMC pendant l'After Foot jeudi soir. Reste à savoir quel dénouement connaîtra le feuilleton haletant du déménagement du PSG désormais.