Paris FC - PSG : Un deal historique en préparation ?

Le PSG pourrait bientôt quitter le Parc des Princes pour un nouveau stade, avec Ris-Orangis en bonne position pour accueillir le club. Ce départ ouvrirait la voie à un deal historique : le Paris FC pourrait récupérer le Parc. Daniel Riolo révèle également que des discussions pour la reprise du Parc existent déjà.

Le PSG veut partir du Parc des Princes. Les Qataris souhaitent être propriétaires de leur stade et, comme cela ne pourra vraisemblablement pas se faire au Parc des Princes, les dirigeants du PSG sont prêts à partir. Le PSG aurait déjà reçu des dossiers de candidature de villes qui seraient prêtes à accueillir un stade pour le club, et l'un d'entre eux serait en bonne position : celui de Ris-Orangis. Le PSG pourrait alors avoir un stade avec une capacité entre 60 000 et 90 000 places d'ici 2030. Ce départ laisserait le Parc des Princes inoccupé, mais pour longtemps ?

Daniel Riolo révèle dans l'After Foot qu'un club voisin pourrait profiter du départ du PSG pour récupérer le Parc des Princes. « Les discussions existent déjà pour que le PFC aille au Parc, ce qui aurait un sens historique puisqu’après tout le PFC et le PSG ne faisaient qu’un en 70. Donc, que le PFC aille au Parc des Princes, historiquement, ça ne serait pas choquant. Donc, la mairie de Paris aura son club, et LVMH sera très content de cette situation. Ce sont des discussions qui ont même eu lieu au niveau politique ces dernières semaines et, en gros, on aurait le club de Paris, le PFC au Parc, et le PSG, son ambition, c’est de devenir le club du Grand Paris. »

Le PFC au Parc

Racheté fin 2024 par la famille Arnault, le PFC affiche ses ambitions. Une arrivée au Parc des Princes propulserait le club dans une autre dimension et serait une suite logique. Le PFC a notamment séjourné au Parc des Princes de 1972 à 1974.