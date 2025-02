Cyril Hanouna - C8 : Pierre Ménès pousse un gros coup de gueule !

Arnaud De Kanel

C'est désormais acté. C8 cessera d'émettre à la fin du mois après que le Conseil d'Etat ait validé la décision de l'Arcom. Une décision motivée en grande partie par les nombreux dérapages de Cyril Hanouna à l'antenne. Pierre Ménès ne comprend pas un tel choix alors que 400 employés vont se retrouver sans emploi dans les prochains jours à cause d'une décision qui envoie un mauvais signe à la démocratie en France selon lui.

Chaine rendue célèbre par son animateur star Cyril Hanouna, C8 fermera ses portes à la fin du mois comme l'a validé le Conseil d'Etat. Et c'est justement son animateur qui a été visé par l'Arcom qui va donc pénaliser l'entièreté des équipes de la chaine. Au total, pas moins de 400 personnes se retrouveront au chômage dans les prochains jours pour punir un seul homme. Un scandale selon Pierre Ménès qui n'a pas hésité à le faire savoir.

L'ancien consultant du Canal Football Club s'est exprimé sur le sujet média du moment. Lors d'une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Pierre Ménès a poussé un coup de gueule contre la décision de l'Arcom, préjudiciable, selon lui, pour l'avenir de la démocratie en France.

« Il n’y avait pas que Hanouna. On supprime une chaine et 400 emplois juste pour s’attaquer à l’émission d’un homme, qui c’est vrai prend beaucoup de place. Mais ce n’est pas bien, c’est un très mauvais signe envoyé à la démocratie en France. Si ce que raconte Hanouna vous débecte, il y a un truc qui s’appelle la zappette. On change de chaine », a déclaré Pierre Ménès sur YouTube. Le message est passé.