Le PSG a laissé filer «le meilleur attaquant du monde»

Kylian Mbappé a laissé derrière lui ses débuts timides. Enfin libéré, le joueur français enchaîne les performances majuscules sous le maillot du Real Madrid et impressionne la presse espagnole. Selon plusieurs observateurs, à ce rythme, il pourrait bien vaincre le record de buts marqués sur une saison, détenu par Cristiano Ronaldo.

Qui arrêtera ce Kylian Mbappé ? Depuis quelques semaine, l’international français est inarrêtable. Et son triplé face à Manchester City vient confirmer sa forme éblouissante avec le Real Madrid. Depuis le début de la saison, Mbappé a inscrit 28 buts en 38 matches, soit une moyenne de 0,74 but par match. A ce rythme, il pourrait bien marcher sur les pas de Cristiano Ronaldo et ses 61 buts sur une saison (en 2014/2015).

Mbappé déjà comparé à Ronaldo

Journaliste pour la Cadena Ser, Antonio Romero s’est exprimé sur les comparaisons avec Ronaldo. « Si vous comparez les chiffres de Mbappé avec ceux de la première journée de Cristiano Ronaldo, vous pouvez les comparer, maintenant, pour mettre la pression sur Kylian Mbappé comme Carlo Ancelotti l'a fait hier, par exemple (…) Face à City, j'ai vu, pour la première fois dans un match important, Kylian Mbappé jouer un grand match avec Vinicius, ce que je n'avais pas encore vu, je pense que Madrid hier, c'est la nouvelle la plus importante à retenir. Avec ces trois-là au niveau d'hier, il est très difficile de battre Madrid » a-t-il lâché.

« Cristiano l'a fait pendant plusieurs années d'affilée »

Son confrère Pablo Pinto est aussi impressionné mais réclame de la patience. « Lorsque Mbappé a signé à Madrid, nous nous attendions tous à le voir hier plutôt qu'à Bilbao. C'est ce que nous avions tous en tête : le meilleur attaquant du monde venant dans la meilleure équipe du monde. Pour moi, la comparaison avec Cristiano se fera avec le temps. Si Mbappé reste à ce niveau, il pourra logiquement rivaliser avec Cristiano, mais Cristiano l'a fait pendant plusieurs années d'affilée et c'est là toute la différence » a-t-il confié ce jeudi.