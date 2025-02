Clash avec Al-Khelaïfi : Riolo a retourné sa veste !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Daniel Riolo n'a pas épargné Nasser Al-Khelaïfi sur l'antenne de RMC. Le journaliste reproche au président du PSG d'avoir pourri la vie de Kylian Mbappé la saison dernière, mais aussi de jouer un double-jeu en ce qui concerne les droits TV. Mais sur les réseaux sociaux, certains ont déterré une ancienne déclaration de Riolo, qui pourrait faire parler.

Daniel Riolo est apparu très touché sur l’antenne de RMC. Mercredi soir, le journaliste a vidé son sac sur Nasser Al-Khelaïfi, qui cristallise toutes les critiques après la diffusion d’un extrait de la réunion datant de 14 juillet dernier et qui regroupait l’ensemble des acteurs du football français. Président du PSG et du groupe beIN Media Groupe, il s’en était pris à John Textor et Joseph Oughourlian. Nul doute que sa double-casquette sera abordé plus longuement dans le Complément d’Enquête qui lui sera consacré sur France 2. « Complément d’Enquête m’a contacté pour témoigner chez eux, je ne l’ai pas fait parce que je n’étais pas à l’aise, certaines personnes m’ont dit que ce n’était pas le moment Je me suis chié dessus devant ces gens-là. Je n’ai pas honte de le dire mais je suis heureux que des journalistes prennent des relais. On va enfin comprendre qui est le mal du football français » avait-il déclaré.

L'archive compromettante sur Riolo

Mais sur les réseaux sociaux, les personnes ont de la mémoire. Et certains ont ressorti des profondeurs de X une déclaration de Daniel Riolo datant d’avril 2020, soit un mois après le début du confinement. « La situation est tellement critique : pourquoi ne pas envoyer celui qui connaît le mieux le dossier ? » déclarait-il au micro de RMC, au sujet déjà des droits TV.

« A la fin tu vois qui est vraiment le méchant »

Des propos qu’il regrette aujourd’hui. Selon lui, il n’avait pas encore conscience du rôle néfaste que pouvait avoir Al-Khelaïfi. « Parfois dans un film tu crois à un truc .. et puis à la fin tu vois qui est vraiment le méchant … » a-t-il répondu.