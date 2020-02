Foot - Mercato

Mercato : Le Borussia Dortmund lève le voile sur le transfert de Haaland !

Publié le 5 février 2020 à 12h55 par Th.B.

Directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc s’est félicité du coup réalisé par le club de la Rhur avec Erling Braut Haaland alors que les plus grandes écuries européennes étaient sur le coup.