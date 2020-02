Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à faire un gros coup avec une star du Real Madrid ?

Publié le 6 février 2020 à 8h45 par B.C.

Alors que Layvin Kurzawa devrait quitter le PSG à l’issue de la saison, Leonardo pourrait trouver son successeur du côté du Real Madrid, en la personne de Marcelo.

Pour la première fois depuis l’arrivée de QSI dans la capitale, le PSG n’a pas réalisé le moindre mouvement dans ce mercato hivernal, mais cela devrait en être autrement l’été prochain. En effet, plusieurs joueurs pourraient quitter le club parisien dès le 1er juillet, à l’image de Layvin Kurzawa, en fin de contrat. Leonardo va donc devoir partir à la recherche d’un nouveau latéral gauche, et à en croire les récentes informations d’Eduardo Inda, c’est vers l’un de ses compatriotes que pourrait se tourner le directeur du PSG. En effet, le directeur d’ OK Diario a expliqué que Marcelo aurait d’ores et déjà reçu une proposition parisienne pour la saison prochaine. Un intérêt qui semble se confirmer.

Le PSG aurait bien approché Marcelo