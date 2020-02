Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola prêt à s’attaquer à Lionel Messi !

Publié le 6 février 2020 à 9h00 par T.M.

La tempête frappe actuellement le FC Barcelone et Lionel Messi se retrouve au cœur des débats. De quoi installer le doute sur son avenir en Cataologne et du côté de Manchester City, on aimerait bien s’engouffrer dans cette brèche.

Du côté du FC Barcelone, une interview d’Eric Abidal a mis le feu aux poudres. Une sortie clairement pas appréciée par Lionel Messi, qui a alors répondu sur Instagram . Depuis, la tension monte en Catalogne et certains commencent même à douter de l’avenir de La Pulga, sous contrat jusqu’en 2021 avec les Blaugrana. Alors qu’une prolongation semblait être en discussion entre Messi et le Barça, un départ pourrait finalement être d’actualité en fin de saison.

Direction Manchester City ?