Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers des retrouvailles entre Messi et Neymar… au PSG ?

Publié le 6 février 2020 à 14h45 par T.M.

Alors que Lionel Messi et Neymar ont noué une forte relation quand ils étaient associés au FC Barcelone, les deux stars du ballon rond pourraient possiblement se retrouver au PSG. Explications.

Au FC Barcelone, la tension est montée entre Lionel Messi et Eric Abidal. Un clash qui est venu jeter un froid sur l’avenir de l’Argentin. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2021, une clause dans son contrat lui permet de partir l’été prochain. Faut-il alors s’inquiéter d’un départ de Messi ? Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport annonce que le PSG pourrait être une destination possible d’autant plus que la présence de Neymar, son ami depuis leur aventure au Barça, pourrait peser dans la balance.

« Vous imaginez Messi jouer avec Neymar, mais loin du Barça ? »