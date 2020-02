Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre en prévision pour l’avenir de Messi ?

Publié le 6 février 2020 à 10h30 par B.C.

Disposant d’une clause lui permettant de quitter librement le FC Barcelone à l’issue de la saison, Lionel Messi pourrait réserver une mauvaise surprise à ses dirigeants…

Les dernières déclarations d’Eric Abidal ont fait l’effet d’une bombe au FC Barcelone. Mardi soir, le secrétaire technique du club catalan a expliqué que la direction avait commencé à envisager le départ d’Ernesto Valverde le 18 décembre dernier suite au Clasico face au Real Madrid (0-0), assurant que « beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup . » Une sortie qui n’a pas été du goût de Lionel Messi, qui a réagi dans la foulée sur Instagram : « Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies . » Un incident qui pourrait avoir des conséquences sur l’avenir de La Pulga .

Des craintes pour l’avenir de Lionel Messi ?