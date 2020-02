Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu aurait définitivement tranché après le clash Messi-Abidal !

Publié le 5 février 2020 à 22h00 par A.M.

Menacé suite à son interview accordée à Sport, Eric Abidal s'est réuni en urgence avec son président Josep Maria Bartomeu afin de clore ce chapitre et le directeur sportif du Barça aurait été conforté dans ses fonctions

« Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup . » Avec cette petite phrase Eric Abidal ne s'attendait pas à déclencher une telle tempête. Interrogé dans les colonnes de Sport sur les raisons du licenciement d'Ernesto Valverde, le directeur sportif n'avait ainsi pas hésité à pointer du doigt le comportement des joueurs. Une réflexion qui n'a pas du tout plu à Lionel Messi qui, dans la foulée, a publié un message sur Instagram dans lequel il égratigne Eric Abidal lui rappelant que « les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies . »

Bartomeu confirme Abidal