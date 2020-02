Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Décryptage des phrases d’Eric Abidal sur le dossier Neymar…

Publié le 6 février 2020 à 5h10 par La rédaction

Lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo, le secrétaire technique du Barça, Eric Abidal, a évoqué le dossier Neymar. Décryptage…

A l’occasion d’un entretien accordé à Mundo Deportivo , Eric Abidal, le secrétaire technique du FC Barcelone, est revenu sur le dossier Neymar : : « Le PSG va-t-il être ouvert à la vente de Neymar ou faudra-t-il recourir à la clause de la FIFA ? Je ne sais pas. C’est toujours une décision du joueur en premier, après, il faudra parler avec son club et à partir de là, si nous pouvons faire ce recrutement, ça serait bien, mais nous pensons toujours que le Barça a la philosophie de regarder ce qui se passe au Barça B et chez les jeunes. Cette clause peut faciliter l’affaire car ça te donne un prix, rien de plus, mais ce prix sera le même pour tous les clubs, pas seulement le Barça. J’ai toujours dit que la décision est celle du joueur. Une idée du prix ? Je ne sais pas ».

Barcelone envoie un message à Neymar…

Que déduire de la réponse d’Abidal ? Entre les lignes, on comprend une chose : en dehors d’utiliser l’arme nucléaire que constitue cette clause particulière permettant de limiter le prix du transfert d’un joueur en fonction de certains critères, remplis par Neymar aujourd’hui, le FC Barcelone ne se positionnera probablement pas sur le crack brésilien. Abidal renvoie d’ailleurs clairement la balle dans le camp du joueur, avec en filigrane le message suivant à son intention : « si tu veux revenir à Barcelone, il faudra que tu assumes de faire jouer la clause FIFA ».