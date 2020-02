Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation troublante sur l'avenir de Neymar ?

Publié le 6 février 2020 à 13h45 par A.C.

Neymar, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en 2022, aurait les idées claires pour son avenir.

Après un été mouvementé, au cours duquel il a tenté de rejoindre le FC Barcelone à tout prix, Neymar est resté au Paris Saint-Germain. Depuis, les choses sont rentrées dans l’ordre et le Brésilien a montré toute son implication sur le terrain. D’ailleurs, plusieurs sources ont récemment évoqué que le joueur était heureux au PSG et qu’il ne nourrissait plus des envies de départ.

Neymar n’a pas oublié le Barça